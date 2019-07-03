Джакарта, , 12:51 — REGNUM

Индонезия осудила повторные нападения йеменских повстанцев на аэропорт Абха в Саудовской Аравии, направленные против мирных жителей, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Эти атаки ставят под угрозу безопасность и стабильность в регионе», — говорится в заявлении МИД Индонезии, который поддерживает политический процесс в Йемене под руководством ООН.

МИД Индонезии также призвал стороны прекратить любое насилие в отношении гражданских лиц.

Сообщается, что в июле йеменские хуситы снова обстреляли воздушную гавань в городе Абха. В результате атаки пострадали по меньшей мере девять человек. Йеменские повстанцы уже нападали на аэродром Абха 12 и 24 июня 2019 года.

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