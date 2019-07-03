Москва, 3 июля 2019, 12:43 — REGNUM

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявляет о катастрофической потере населения за четыре месяца 2019 года, а президент Владимир Путин даёт поручения увеличить детские пособия

Соролья Хоакин. Первый ребёнок. 1890
Соролья Хоакин. Первый ребёнок. 1890

Поручение российского президента Владимира Путина о повышении выплат по уходу за ребёнком говорит о том, что руководство страны в последнее время стало уделять пристальное внимание вопросу финансовой поддержки семей с маленькими детьми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат и телеведущая Виктория Данильченко.

«Вероятно, решение повысить ежемесячные пособия по уходу за детьми от полутора до трёх лет до уровня прожиточного минимума конкретного региона призвано улучшить демографическую картину, которая, согласно вчерашнему заявлению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в нашей стране не слишком радужная. Хочется верить, что государство продолжит разработку комплекса мер, направленных на помощь семьям, в которых воспитывается подрастающее поколение. Ведь поддержка института семьи и материнства — стратегически важное направление для развития любого государства».
Виктория Данильченко

Как уже сообщало ИА REGNUM, о поручении российского президента Владимира Путина внести поправки в законодательство, касающееся размеров ежемесячных выплат лицам, пребывающим в отпуске по уходу за детьми, стало известно накануне, 2 июля. Предполагается, что уже с 1 января 2020 года размер этот должен быть увеличен до регионального прожиточного минимума в случае, если среднедушевой доход семьи не достигает уровня двукратного прожиточного минимума, утверждённого в субъекте Российской Федерации.

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Также накануне с впечатляющим заявлением выступила российский вице-премьер Татьяна Голикова. Она сказала, что за четыре месяца 2019 года естественная убыль населения в РФ составила порядка 149 тысяч человек. При этом многие регионы в погоне за «качественными показателями» занижают показатели смертности.

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