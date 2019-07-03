Сухум, , 12:32 — REGNUM

В соответствии с Конституционным законом Абхазии «О судебной власти» с 1 июля 2019 года неприменение аудио — или видеозаписывающего технического средства фиксации судебного заседания влечет за собой недействительность судебного акта. Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда Абхазии. После того как этотзаконопроект был внесен на обсуждение Парламента, Верховный Суд подготовил на рассмотрение министра финансов республики пакет контрактов по оснащению судов средствами фото‑ и видеофиксации. Министерство финансов заявило о неэффективном использовании бюджетных средств и выделило лишь 8 млн. из 40 млн. руб., требующихся по контрактам. В результате в судах не была установлена АСИС (автоматизированная судебно-информационная система).

Парламент Абхазии планировал перенести вступление в силу положений нового закона до 1 июля 2020 года. Однако 25 июня 2019 года, когда Народное Собрание собиралось провести голосование по данному вопросу, не был набран кворум. Таким образом, закон вступил в действие, как уже было отмечено, 1 июля 2019 года. Пресс-служба Верховного Суда Абхазии заявила об ошибочности выводов министра финансов по поводу неэффективности использования бюджетных средств и указала, что суды Абхазии в настоящее время продолжают осуществлять все предусмотренные законом процессуальные действия, за исключением проведения судебных разбирательств.