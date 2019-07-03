Москва, , 12:31 — REGNUM

«Экономической логики» быть в ПАСЕ для России нет

Сумму, которую просит Совет Европы у России, деньги для страны небольшие. Стоит напомнить, что международные резервы превышают $500 млрд. Это, прежде всего, политическое решение, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Однако возникает другой вопрос: что Россия забыла в ПАСЕ? Как сказал президент РФ Владимир Путин: «Это не Россия находится между Западом и Востоком. Это Запад и Восток находятся слева и справа от России».

«Россия позиционирует себя как самостоятельный центр силы, полюс многополярного мира, центр Евразийской интеграции на постсоветском пространстве. За счет близкого сотрудничества с Анкарой, Баку и Астаной за последние годы Россия усилила позиции в тюркском мире.

Также развивается тесное сотрудничество с Китаем. Экономической логики быть в ПАСЕ для России нет. Торговать с Европой можно и без этого», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген заявил, что Россия должна заплатить в бюджет организации еще €55 млн. По его словам, данная сумма является взносом за часть 2017 года и 2018-й.

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