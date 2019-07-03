Джакарта, , 12:26 — REGNUM

Министр-координатор по морской политике Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан выразил надежду, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман посетит Индонезию, чтобы инвестировать значительные средства в страну, сообщает Antaranews.

«Принц Мухаммед бен Салман пообещал начать широкомасштабную деятельность в Индонезии в связи с переизбранием президента Джоко Видодо, которого считает заслуживающим доверия президентом. Он также поздравил Джоко Видодо с переизбранием. Это означает, что сотрудничество между Саудовской Аравии и Индонезией будет еще ближе», — отметил министр-координатор Лухут Бинсар Панджаитан в Джакарте, напомнив, что принц пообещал немедленно инвестировать значительные средства в Индонезию.

По его словам, Мохаммед бен Салман планирует посетить с визитом Индонезию в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля 2019 года Мухаммед бен Салман должен был посетить Индонезию во время своего турне по Азии, но визит был отложен.

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