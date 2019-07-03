Москва, , 12:27 — REGNUM

Российская сторона готова продолжать конструктивную работу по решению задач дальнейшего интеграционного сближения с Белоруссией. Об этом говорится в поздравительном послании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева главе белорусского правительства Сергею Румасу по случаю Дня независимости Белоруссии.

«Убежден, что продвижение сотрудничества в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза полностью отвечает интересам наших стран», — отметил Медведев.

Он добавил, что в 2019 году Белоруссия отмечает День независимости вместе с 75-летием освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Обе страны бережно хранят память о подвиге советского народа, отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин также поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко и выразил уверенность, что конструктивное сотрудничество двух стран продолжится во всех областях.

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