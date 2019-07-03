Мадрид, , 12:24 — REGNUM

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель выбран лидерами государств Европейского союза (ЕС) в качестве преемника Федерики Могерини, европейского комиссара по иностранным делам и политике безопасности. Правительство Испании приняло это решение с радостью: это значит, что Мадрид возвращается на первые роли в европейской политике после десятилетнего перерыва, пишет газета El Pais.

«Испания вернулась. Мы приветствуем возвращение пользующегося доверием опытного человека на жизненно важном посту для внешней политики и общей безопасности», — заявил исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес на пресс-конференции.

Санчес отметил, что Боррель будет отвечать в том числе за гуманитарную помощь и за ключевую для Испании миграционную политику.

Последний раз представитель Испании — Хавьер Солана — занимал один из пяти ключевых постов в ЕС с 1999 по 2009 год. Он являлся верховным представителем ЕС по общей внешней политике и политике безопасности.

72-летний Жозеп Боррель также имеет опыт работы на ответственной должности в Брюсселе. В 2004—2007 годах он был председателем Европейского парламента. С июня 2018 года он является министром иностранных дел Испании, после внеочередных выборов апреля 2019 года исполняет его обязанности.

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