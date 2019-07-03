Амстердам, 3 июля 2019, 12:14 — REGNUM
После обсуждения Владимиром Путиным и Марком Рютте темы крушения малазийского «Боинга» под Донецком голландские власти уже не могут не понимать, что заняли в «расследовании» трагедии сторону организаторов провокации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 июля, комментируя сообщения о встрече премьера Нидерландов и президента России.
Ранее премьер-министр Нидерландов сообщил местным СМИ, что обсудил с президентом России ситуацию вокруг малазийского «Боинга». По словам Рютте, он намерен и в будущем пользоваться возможностями говорить на эту тему с российским лидером.