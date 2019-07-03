Амстердам, , 12:14 — REGNUM

После обсуждения Владимиром Путиным и Марком Рютте темы крушения малазийского «Боинга» под Донецком голландские власти уже не могут не понимать, что заняли в «расследовании» трагедии сторону организаторов провокации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 июля, комментируя сообщения о встрече премьера Нидерландов и президента России.

Ранее премьер-министр Нидерландов сообщил местным СМИ, что обсудил с президентом России ситуацию вокруг малазийского «Боинга». По словам Рютте, он намерен и в будущем пользоваться возможностями говорить на эту тему с российским лидером.

«Хорошо, что эта встреча состоялась. Теперь голландец не сможет сказать, что ему что-то было неизвестно или непонятно. Уверен, что Владимир Владимирович всё ему доходчиво объяснил — как он умеет это делать.

Думаю, до самого последнего момента голландцы не отдавали себе полностью отчёта в том, в какую грязь, если не сказать сильнее, они вляпались, огульно заняв в так называемом «расследовании» сторону организаторов этой провокации. Теперь знают.

Теперь о них точно нельзя сказать, что «не ведают, что творят». То есть спрос — другой», — отметил Михаил Демурин.