Москва, , 12:07 — REGNUM

Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьёв высмеял выступление президента Украины Владимира Зеленского на конференции, которая прошла в канадском городе Торонто и была посвящена поддержке реформ на Украине.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский начал свою речь с небольшой шутки. Сначала глава государства поприветствовал всех на английском языке, а затем перешел на украинский: «Я бы хотел говорить на языке, который хорошо понимают в этой стране и почти официальный — это украинский». Что вызвало смех у присутствующих.

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«Зеленский пытается шутить. Говорит на английском и переходит на украинский. Очевидно, что оба языка для него чужие и даются с трудом», — считает Соловьёв.

Телеведущий отмечает, что теперь Зеленский боится говорить на «родном для него русском», хотя и вовремя съёмок и выступлений, и даже во время своей предвыборной кампании часто использовал именно русский язык.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины находится в Канаде с трёхдневным визитом. В рамках своего пребывания в этой стране он принял участие в Международной конференции по поддержке реформ на Украине, которая состоялась в Торонто.