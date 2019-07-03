Москва, , 12:05 — REGNUM

Россия должна ограничиться выплатой текущих взносов в Совет Европы, иначе получится, что наша страна не добилась справедливости, а купила ее, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 июля, комментируя высказывания главы Совета Европы.

Ранее Дэниел Хольтген в интервью РИА Новости заявил, что Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год (33 млн евро), но в организации также ждут и взносов за 2017−2018 годы (55 млн евро).

«Надежды на то, что в Совете Европы займут достойную позицию по вопросу о российских взносах в организацию, никогда не было: меркантильность — это историческая черта европейцев. Казалось бы, всё очевидно. Три года ПАСЕ работала без России и во вред России. Соответственно строилась и деятельность всего Совета Европы. Теперь они хотят, чтобы мы ещё и оплатили эту работу…

В данном случае, однако, речь идёт не только о меркантильности. Руководство Совета Европы не хочет признавать, что оно само лишило организацию российских денег на два с лишним года, что причиной прекращения выплаты взносов стали дискриминация и обструкция в отношении наших представителей.

В воспитательных политических целях нашей стране имело бы смысл ограничиться выплатой взноса за этот год, а финансовую прореху предыдущих лет пусть латают те, кто её и создал. Иначе картина получается неприглядная: Россия не добилась справедливости, а покупает её», — отметил Михаил Демурин.