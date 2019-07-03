Москва, , 11:57 — REGNUM

Встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем США Куртом Волкером выглядела «как инструктаж по дальнейшему противодействию России». Как передает корреспондент ИА REGNUM3 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Зеленский

«Президента Украины натаскивают перед возможной встречей с главой Белого Дома. На фоне забрезжившего потепления в отношениях России и США американские русофобы будут еще более активно эксплуатировать украинский фактор для срыва любых российско-американских договоренностей», — отметил Железняк.

Депутат Госдумы также обратил внимание на то, что новому президенту Украины в ходе визита в Канаду было важно заручиться поддержкой не только со стороны официальных властей Канады в качестве спонсоров, но и попытаться понравиться обширной украинской диаспоре, которая в большинстве своем голосовала за Петра Порошенко.

Зеленский в ходе переговоров с Волкером утверждал, что Россия «не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта».

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