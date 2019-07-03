Киев, , 11:55 — REGNUM

На Украине появилась очередная «языковая» инициатива — в Верховной раде зарегистрирован законопроект «О противодействии сквернословию», передает корреспондент ИА REGNUM

Автором законодательной инициативы является народный депутат Ольга Богомолец.

Полный текст законопроекта в настоящий момент недоступен, но можно понять, что речь в документе идет о запрете мата.

Сама Богомолец законопроект еще не комментировала. Вместе с тем, известно, что в середине июня депутат проводила в социальных сетях опрос на эту тему.

«Хочу понять взгляды и форму коммуникаций современных украинцев… По вашему мнению, насколько пагубно влияет сквернословие от публичных лиц на культуру жизни и стоит ли бороться за «дематюкацию» публичного пространства?», — задавалась вопросом депутат.

Первые отзывы на законопроект по большей части критические.

«Клоуны из Верховной Рады, сразу придумайте закон — какими еще словами, кроме мата, можно описать вашу деятельность?!», — эмоционально реагирует на инициативу Богомолец украинский бизнесмен Евгений Черняк.

«Когда те, кто постоянно берёт взятки, ворует и врёт, берётся за борьбу против мата, сразу хочется выругаться, причём немедленно», — комментирует он.