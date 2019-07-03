Нур-Султан, , 11:54 — REGNUM

Программы по вопросам занятости раскритиковал председатель Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурлан Нитматулин, сообщает 3 июля агентство Informburo.

По его словам, за последние 10 лет на реализацию программ по вопросам занятости населения было выделено 964 млрд тенге ($2,51 млрд). При этом уровень безработицы в стране почти не изменился, отметил спикер Мажилиса.

Он добавил, что за неэффективное расходование бюджетных средств необходимо спрашивать с первых руководителей государственных органов. Нигматулин напомнил, что осенью 2019 года будут представлены доклады об эффективности использования бюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на реализацию программы по трудоустройству граждан «Енбек» («Труд») в Кустанайской области Казахстана планируется потратить 7,2 млрд тенге ($19 млн по курсу на 27 мая).

Читайте также: На трудоустройство жителей Кустанайской области направят $19 млн