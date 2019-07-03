Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM

Правительство Санкт-Петербурга сегодня, 3 июля, высказало свои соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России и заявило о том, что окажет помощь семьям погибших.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее врио губернатора Северной столицы Александр Беглов официально подтвердил, что погибшие 1 июля в Баренцевом море военные моряки-подводники служили в воинской части в Петербурге.

«Петербург с болью в сердце воспринял известие о гибели моряков-подводников. Трагедия унесла жизни полных сил и здоровья мужчин, настоящих офицеров, с честью исполнявших свой долг перед Родиной. Это большая потеря для нашей страны, для Военно-Морского флота. Среди погибших были и петербуржцы», — говорится в траурном сообщении городского правительства, распространенном пресс-службой Смольного и подписанном Александром Бегловым.

«От имени правительства Санкт-Петербурга выражаю самые искренние и глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Стойкости вам и сил! Город окажет помощь и поддержку семьям погибших моряков. Память о них сохранится навечно!» — заверил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее свои соболезнования погибшим высказал президент России Владимир Путин, власти Мурманской области и других регионов и зарубежных стран.

Напомним, 1 июля в результате пожара на глубоководном исследовательском аппарате в Баренцевом море погибли 14 подводников, двое из них были Героями России. Воинская часть, в которой служили моряки, дислоцирована в Петергофе (входит в состав Санкт-Петербурга).

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Председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин сообщил ИА REGNUM , что погибшие моряки могут быть похоронены на Серафимовском кладбище Петербурга. Но окончательное решение — за родственниками.

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