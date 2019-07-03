Вашингтон, , 11:49 — REGNUM

Антивоенному движению CodePink разрешили устроить акцию протеста в Вашингтоне в День независимости 4 июля. Об этом сообщила основательница движения Медея Бенджамин.

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Однако планы активистов запустить в воздух гигантский надувной шар, который изображает президента США Дональда Трампа в виде маленького ребёнка в подгузнике, так, чтобы он попал в поле зрение главы Белого дома во время выступления американского лидера с речью перед мемориалом Линкольна, пока оказались в подвешенном состоянии. Об этом сообщает телеканал ABCnew.

https://twitter.com/ABC/status/1146222534137978880

Уточняется, что активисты намеревались надуть большой воздушный шар «Малыш Трамп» гелием, чтобы он мог летать как минимум на высоте 20 футов (более шести метров) над землёй. При этом, по их словам, ограничение высоты для Национального торгового центра, где будет проходить торжества, составляет 45 футов (13, 7 метра). Однако, как оказалось, для того, чтобы заполнить воздушный шар гелием, активисты должны были получить одобрение от Федерального авиационного управления (FAA) США.

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«Мы сейчас пытаемся получить необходимое согласие, но чувствуем, что этот бюрократический процесс разработан, чтобы заставить нас просто держать «малыша Трампа» на земле, а не плавать в воздухе. Смешно, что мы должны связаться с FAA, чтобы поднять воздушный шар на два фута от земли», — заявил менеджер по логистике CodePink Тиг Барри.

«В гелии нет ничего опасного — на параде 4 июля много гелиевых шаров. И, конечно, вы не можете сказать, что 20-футовый воздушный шар будет мешать ВВС Трампа», — добавил Барри.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп пообещал устроить на празднование 4 июля воздушные маневры и «величайший фейерверк». В настоящее время в Вашингтон в преддверии Дня независимости прибыли боевые танки. Они станут фоном для предвыборного митинга главы государства Дональда Трампа. Также эта военная техника как знак «огневой мощи» впервые станет частью празднования принятия Декларации независимости 1776 года.