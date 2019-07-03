Москва, , 11:48 — REGNUM

В Госдуме советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть свое прошлое комика и стать серьезным главой государства.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Амплуа комика никак не отпускает Зеленского. Владимир, будьте серьезней. Вы уже президент, перед вами и Украиной стоит много важных задач, тут уже не до смеха», — написал депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.

В ходе официального визита в Канаду Зеленский пообещал продолжить курс Украины к Евросоюзу и НАТО и отметил, что Киев также будет продолжать сотрудничество с международными финансовыми организациями.

Читайте также: Канада поддержит Украину $45 млн