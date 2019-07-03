Новосибирск, , 11:47 — REGNUM

Партия «Родина» выдвинула своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал Данияр Сафиуллин. Об этом сегодня, 3 июля, сообщил журналистам лидер партии Алексей Журавлев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Желаю нашему кандидату и всем нашим новосибирским соратникам яркой и успешной избирательной кампании!» — заявил Алексей Журавлев.

Отметим, что ранее СМИ сообщили о том, что экс-вице-мэр Данияр Сафиуллин намерен выдвигаться на пост мэра города от партии «Родина». Однако, позже некоторые из них отметили, что в партии опровергли эту информацию.

Сегодня, 3 июня в Новосибирске состоялась конференция партии «Родина» с участием Алексея Журавлёва.

Напомним, что Данияр Сафиуллин ушёл с поста вице-мэра Новосибирска 25 июня.

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Как ранее сообщило ИА REGNUM, документы в избирательную комиссию Новосибирской области подали четыре кандидата на пост мэра Новосибирска: глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин (Новосибирское региональное отделение «Партии социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу»), руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального, директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); депутат Горсовета Новосибирска, директор Фонда содействия развитию города в социальной сфере «Городские инициативы» Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс», ветеран СОБР Александр Гультяев («Партия Возрождения России»).

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября.

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