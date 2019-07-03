Калуга, , 11:45 — REGNUM

Скандально известный чиновник из Калужской области Олег Малашин назначен на должность заместителя министра спорта Республики Крым, соответствующий указ подписал глава Крыма 2 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст указа.

Олег Малашин в бытность главы администрации Малоярославецкого района Калужской области Malkray.ru

Жителям Калужского региона Олег Малашин известен как руководитель МБК «Калугаблагоустройство», глава Малоярославецкой районной администрации и врио Государственной жилищной инспекции Калужской области. С должности главы администрации Малоярославецкого района Малашин уволился по собственному желанию вместе со своим заместителем Алексеем Юдиным после неприятной истории — Следственным управлением СК России по Калужской области было возбуждено уголовное дело по факту превышения чиновником своих должностных полномочий. Позже дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

Интересно, что в крымском министерстве спорта Малашин стал заместителем Ольги Копышенковой, до 2017 года занимавшей должность Уполномоченным по правам ребёнка в Калужской области. На должность министра спорта Республики Крым Копышенкова была назначена в марте 2019 года, но под фамилией Торубарова, которую взяла после замужества. До августа 2013 года генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров возглавлял управление МВД России по Калужской области, затем был переведен на Алтай. В июне 2019 года генерал Торубаров был уволен в отставку, но уже с должности министра внутренних дел Республики Крым.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший калужский детский омбудсмен Ольга Копышенкова оказалась в центре локального скандала. Так, 18 февраля 2016 года группу госслужащих во главе с Копышенковой в рабочее время заметили купающимися в бассейне Калужского государственного университета. Примечательно то, что Максим Казак, ректор университета, бассейн которого предоставляет чиновникам столь комфортные условия для релаксации в их рабочее время, по совместительству является сопредседателем Калужского регионального совета Общероссийского народного фронта.

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