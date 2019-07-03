Манила, , 11:57 — REGNUM

Паоло Дутерте, сын президента Филиппин Родриго Дутерте, заявил, что может стать председателем нижней палаты конгресса, сообщает Sindonews.

Известно, что кандидатура Паоло Дутерте подогревает борьбу за кресло в законодательном органе, в котором доминирует альянс его отца. 44-летний сын главы Филиппин выиграл место на промежуточных выборах в мае.

«Речь идет не только о лидерстве, но и о том, кто является подходящим человеком для объединения конгресса», — заявил Паоло Дутерте, который стремится преодолеть разделение в парламенте Филиппин.

Ранее Родриго Дутерте заявил, что уйдет с поста президента, если его сын станет председателем парламента, поскольку в политике Филиппин уже есть трое Дутерте. В заявлении главы Филиппин упоминалась его дочь Сара Дутерте, которая занимает пост мэра города Давао и его младший сын Себастьян Дутерте, который стал заместителем мэра Давао.

Ожидается, что Сара Дутерте выдвинет свою кандидатуру на пост президента страны на выборах 2022 года.