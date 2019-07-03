Абакан, , 11:37 — REGNUM

Республиканские депутаты не поддержали претендующего на этот пост Александра Мяхара

Депутаты Верховного совета (парламента — прим. ИА REGNUM ) Хакасии не поддержали кандидатуру Александра Мяхара, предложенную на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июля в республиканском парламенте.

В ходе тайного голосования за назначение Александра Мяхара на эту должность проголосовали 11 депутатов, против — 32 парламентария. Трое воздержались.

Как уже сообщало ИА REGNUM, кандидатура Мяхара на должность бизнес-омбудсмена была согласована 14 мая на заседании совета развития республики под руководством главы Хакасии Валентина Коновалова. Вопрос о согласовании нового уполномоченного подняли в связи с истечением срока полномочий на этом посту Василия Кудашкина. Он был бизнес-омбудсменом Хакасии с 2013 года.

Также известно, что перед вынесением на голосование сессии Верховного совета назначение Мяхара на должность хакасского бизнес-омбудсмена было согласовано с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Об этом сообщила и. о. министра экономического развития Хакасии Людмила Халтанова.

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Напомним, Александр Мяхар в сентябре 2018 года участвовал в выборах главы Хакасии. В первом туре 9 сентября он занял четвёртое место, получив 6,61% голосов избирателей. Первое место занял коммунист Валентин Коновалов, получивший 44,81% голосов, второе — действующий на тот момент глава Хакасии Виктор Зимин (32,42%), третье — справоросс Андрей Филягин (11,23%). Впоследствии и Зимин, и Филягин, и Мяхар отказались от участия во втором туре. Имя Валентина Коновалова осталось в бюллетенях единственным. Во втором туре, состоявшемся в ноябре 2019 года, за него отдали 57,57% голосов.