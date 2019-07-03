Москва, , 11:43 — REGNUM

За действиями британского эсминца и канадского фрегата, вошедшими в акваторию Чёрного моря, наблюдают корабли Черноморского флота России. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Британский эсминец Duncan

Слежение за британским эсминцем Duncan и канадским фрегатом Toronto осуществляют малый противолодочный корабль «Касимов» и сторожевой корабль «Пытливый», уточнили российские военные. Иностранные корабли вошли в Чёрное море 2 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые корабли НАТО Toronto и Duncan прошли Босфор и взяли курс на Одессу, предположительно, для участия в украинско-американских учениях Sea Breeze — 2019. В маневрах также задействованы военные Турции, Болгарии, Румынии и Грузии. 29 июня в Чёрное море вошел американский эсминец Carney.

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