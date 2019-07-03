Пекин, , 12:22 — REGNUM

МИД Китая выразил протест Великобритании в связи с предупреждением министра иностранных дел страны Джереми Ханта о том, что Пекин должен соблюдать свои обязательства по защите свобод в Гонконге, в противном случае ему придется столкнуться с «серьезными последствиями». Об этом сообщило агентство Reuters.

«Китай направил строгое представление Британии в связи с этими высказываниями», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на ежедневном брифинге.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в годовщину передачи Гонконга Китаю напомнил, что Пекин обязался придерживаться принципа «одна страна, две системы».

Заявление дипломата было сделано после того, как демонстранты в Гонконге сорвали церемонию поднятия флага в честь годовщины возвращения города Китаю, а также захватили здание Законодательного совета.