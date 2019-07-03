Кочабамба, , 11:25 — REGNUM

Многонациональное Государство Боливия заинтересовано в закупках российского оружия и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов российскими. Об этом заявил президент Боливии Эво Моралес.

По его словам, большой интерес к российской технике проявляют боливийские военно-воздушные силы, и в области авиации, и в области предоставления услуг. Так, в 2018 году в ВВС перестали использовать учебные самолеты Т-33 производства США, и военные просят заменить их российскими машинами.

«Есть (совместная) комиссия, которая работает, и мы надеемся, что эта передача технологий принесет хорошие результаты», — отметил Моралес в беседе с РИА Новости.

К российской технике много доверия, уточнил боливийский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в марте МИД Боливии анонсировал встречу президентов России и Боливии в Москве 11 июля. Эво Моралес и Владимир Путин обсудят совместные проекты в сфере ядерной энергии, газодобычи и торговых отношений двух стран.

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