Лондон, , 11:19 — REGNUM

Министр планирования и национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро пригласил британских инвесторов увеличить свои инвестиции в страну, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что национальный среднесрочный план развития Индонезии на 2020−2024 годы предоставляет иностранным инвесторам огромную возможность участвовать в создании устойчивой инфраструктуры в стране.

«Я уверен, что британские инвесторы также имеют прекрасную возможность увеличить масштабы инвестиций в Индонезии», — отметил Бамбанг Броджонегоро на индонезийском форуме по инвестициям в инфраструктуру страны в Лондоне.

По словам министра, цель форума — обменяться опытом и информацией о возможностях развития инфраструктуры в Индонезии и заручиться поддержкой инвесторов.

Напомним, для стимулирования экономического роста правительство Индонезии выступает за улучшение инвестиционного климата в стране, улучшая его посредством различных стратегий и нормативных актов. Индонезия предоставляет налоговые каникулы или 20-летнее освобождение от налогов для проектов, которые считаются стратегическими для индонезийской экономики, а также освобождает от импортных пошлин в течение четырех лет.

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