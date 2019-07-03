Асмэра, , 11:23 — REGNUM

Во время переговоров президента Эритреи Исаяса Афеверки и главы Переходного военного совета Судана генерал-лейтенанта Мохамеда Хамдана Дагало было достигнуто соглашение об открытии пунктов пересечения границы между странами, передает ВВС Africa.

По информации службы телерадиовещания, переговоры между лидерами Эритреи и Судана состоялись 2 июля в Асмэре.

Министр информации Эритреи Йеман Мескель написал в Твиттере, что обе страны договорились создать «совместный комитет для разработки деталей проекта и контроля за его реализацией».

Дипломатические отношения между Суданом и Эритреей были напряженными во время нахождения у власти экс-президента Судана Омара аль-Башира, который был свергнут в апреле 2019 года. В последние две недели между Хартумом и Асмэрой была развернута интенсивная челночная дипломатия. Эритрея выразила решительную поддержку Переходному военному совету Судана.

Напомним, что в 2018 году Судан закрыл границу с Эритреей, сославшись на обеспокоенность по поводу незаконных пересечений границы и торговли людьми.