Генуя, Италия, , 11:25 — REGNUM

Итальянский суд приговорил к различным срокам тюремного заключения трёх добровольцев, принимавших участие в защите Донбасса от украинской агрессии, сообщила 2 июля региональная газета Il Tirreno.

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1 июля суд Генуи признал трёх человек виновными в несанкционированной вербовке и несанкционированных боевых действиях в интересах иностранного государства.

35-летний Антонио Каталдо получил 2 года и 8 месяцев тюрьмы, 39-летний албанец Олси Крутани, живущий в Милане, получил тот же срок, а 26-летний выходец из Молдавии Владимир Вербицкий был приговорён к 1 году и 4 месяцам заключения.

Ещё три человека находятся в розыске и, вероятно, находятся в Донбассе, сообщило издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чехии возбуждено 20 уголовных дел против чешских граждан, которые могли воевать против формирований ВСУ в Донбассе.

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Напомним, война в Донбассе началась в 2014 году по приказу нового режима, установившегося в Киеве после вооружённого государственного переворота. Причиной войны стал протест населения Донбасса против незаконного киевского правительства и требование провести федерализацию Украины.