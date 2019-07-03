Вена, , 11:35 — REGNUM

29 сентября в Австрии будут проведены досрочные выборы в Национальный совет страны (нижнюю палату парламента). Об этом сообщила в среду, 3 июля, пресс-секретарь главы переходного правительства Брижит Бирлейн, передает агентство Reuters.

По ее словам, дату проведения следующих парламентских выборов утвердил кабинет министров Австрии.

Напомним, внеочередные выборы в Австрии стали необходимы после распада правящей коалиции, не выдержавшей противоречий между входящими в нее партиями.