Берлин, , 11:13 — REGNUM

В Германии не все довольны выдвижением министра обороны Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии. Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), экс-министр юстиции Катарина Барли в интервью телеканалу ZDF заявила, что ее коллеги по фракции не будут голосовать за назначение фон дер Ляйен.

«Это не то обещание, которое было дано гражданам перед выборами», — сказала она.

По словам Барли, многие члены фракции социал-демократов в Европейском парламенте и она сама намерены голосовать против назначения фон дер Ляйен. Барли уточняет, что это не личные претензии к соотечественнице, а недовольство самим процессом назначения на высшую должность в Брюсселе.

Ряд высокопоставленных членов СДПГ поддержал заявление Катарины Барли. СДПГ входит в «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» в Европейском парламенте. По итогам выборов 26 мая альянс завоевал второе место и получил 154 места в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля лидеры государств Европейского союза согласовали назначение немецкого политика на должность председателя Европейской комиссии. Теперь ее кандидатуру должен одобрить Европейский парламент. Полномочия действующей комиссии во главе с Жаном-Клодом Юнкером истекают 31 октября.

Читайте также: В Брюсселе согласованы кандидатуры на ключевые посты в Евросоюзе

Читайте ранее в этом сюжете: Крамп-Карренбауэр не выразила желания занять пост министра обороны ФРГ