Тегеран, , 11:16 — REGNUM

Президент Ирана Хасан Рухани предупредил Евросоюз о том, что Тегеран сделает следующий шаг по обогащению урана в ближайшее воскресенье, об этом 3 июля сообщает Associated Press.

«Если вы хотите выразить сожаление по этому поводу и сделать соответствующее заявление, то можете сделать это прямо сейчас» Хасан Рухани

Комментарий был сделан для стран Евросоюза, участвовавших в ядерном соглашении, подписанном в 2015 году. Среди них Великобритания, Германия, Франция.

Ранее на этой неделе Иран уже нарушил ограничение на запасы низкообогощенного урана, установленного указанной сделкой. Рухани подчеркнул, что если страны-гаранты не предложат нового договора, то Иран сделает следующий шаг.

Причиной нарушения ядерного соглашения со стороны Ирана является тот факт, что США вышли из сделки и обложили исламскую республику новыми санкциями.

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