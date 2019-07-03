Тегеран, 3 июля 2019, 11:16 — REGNUM
Президент Ирана Хасан Рухани предупредил Евросоюз о том, что Тегеран сделает следующий шаг по обогащению урана в ближайшее воскресенье, об этом 3 июля сообщает Associated Press.
Комментарий был сделан для стран Евросоюза, участвовавших в ядерном соглашении, подписанном в 2015 году. Среди них Великобритания, Германия, Франция.
Ранее на этой неделе Иран уже нарушил ограничение на запасы низкообогощенного урана, установленного указанной сделкой. Рухани подчеркнул, что если страны-гаранты не предложат нового договора, то Иран сделает следующий шаг.
Причиной нарушения ядерного соглашения со стороны Ирана является тот факт, что США вышли из сделки и обложили исламскую республику новыми санкциями.
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