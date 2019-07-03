Кампала, , 10:50 — REGNUM

Верховный суд Уганды обязал правительство страны выплатить матери убитого в полицейском участке заключенного, компенсацию в размере 6700 долларов США, передает ВВС Africa.

По данным следствия, в 2007 году Рональд Бикяхага скончался в полицейском участке Набинго из-за жестоких избиений и пыток на следующий день после того, как его задержали в кинотеатре.

Судья Мусса Ссекана постановил, что полиция «несет ответственность за произошедшее», добавив, что «сотрудники полиции преднамеренно и незаконно пытали погибшего, что является нарушением конституции».

Корреспондент ВВС в Кампале Кэтрин Биаруханга сообщила, что суд крайне редко выносит решения о выплате компенсации со стороны правительства.