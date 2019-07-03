Екатеринбург, , 10:42 — REGNUM

В Екатеринбурге представили книгу «Аналитический конструктор», предназначенную для решения конфликтных ситуаций в общественно-политической сфере. создал политолог Андрей Мозолин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В книге представлена модель-алгоритм для решения проблемных ситуаций. Схема отвечает на три вопроса: Что происходит? Что будет? Что делать? Предлагается представить политическое поле с разными «фишками» — участниками конфликта (глава города, депутаты, силовики, ФПГ, губернатор и другие субъекты) и спрогнозировать их поведение. После этого с помощью «диверсионного анализа» автор предлагает искать способы воздействия на слабые места оппонентов.

В труде расписаны 13 кейсов из разных муниципалитетов Свердловской области. Это «война за власть в Верхней Салде» в 2013—2014 годах, первые месяцы так называемой «экологичекой реформы» в Нижнем Тагиле, долгоиграющий конфликт вокруг буддистского храма на горе Качканар и другие случаи. Для описания кейсов использовалась открытая информация СМИ, в том числе публикации ИА REGNUM.

«С точки зрения политической активности Свердловская область всегда была впереди планеты всей», — сказал Мозолин.

Напомним, ранее работу «аналитического конструктора» продемонстрировали на примере так называемой «экологической реформой». По мнению Мозолина, главы муниципалитетов должны были плотнее взаимодействовать с блогерами и общественными деятелями, а также выстроить систему взаимодействия с «мусорными операторами» и региональными властями для информирования населения.

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