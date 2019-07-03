Москва, , 10:24 — REGNUM

Программа изучения русского языка и подготовки педагогов-русистов в странах Африки должна получить законодательную поддержку. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на парламентской конференции «Россия-Африка» в рамках международного форума «Развитие парламентаризма».

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Было бы правильным обсудить сегодня вопросы гармонизации законодательства наших стран в научно-образовательной сфере. Необходимо законодательно обеспечить поддержку программ в области изучения русского языка, включая подготовку педагогов-русистов из африканских стран», — заявил Володин.

По его словам, такие действия помогут вывести партнерство России со странами Африки на новый уровень, так как активизируют реализацию не только инвестиционных, но и гуманитарных проектов.

«В настоящее время в нашей стране обучается 17 тыс. африканских студентов. Учитывая, что в Африканском союзе создан Панафриканский университет, объединяющий ведущие вузы государств Африки, открываются новые возможности сотрудничества с крупнейшими российскими вузами. Образовательный обмен может стать многосторонним», — предложил Володин.

Парламентская конференция «Россия — Африка» проходит в Москве в рамках международного форума «Развитие парламентаризма». Мероприятие организовано накануне знакового события в российско-африканских отношениях. 24 октября 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина в Сочи состоится саммит Россия — Африка.

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