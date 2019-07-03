Джакарта, , 10:32 — REGNUM

Посол Индонезии во Франции Армананта Насир заверил, что граждане Индонезии, которые в конце июня приняли участие в гей-параде в Париже, не представляли страну, а выступали от своего имени, сообщает информационный портал Detik.

«Несколько индонезийских граждан, участвовавших в гей-параде в Париже 29 июня 2019 года, не представляют Индонезию», — заявил посол 3 июля после широко распространения фотографий граждан Индонезии в традиционной одежде на гей-параде в Париже.

Официальный представитель МИД Индонезии Теуку Файзащах заявил, что не может подтвердить, являются ли люди с этих фотографий гражданами Индонезии.

«Правительство никогда не отправляет делегатов на такие мероприятия. Если это граждане Индонезии, то они сами несут ответственность за то, что делают», — продолжил Теуку Файзащах.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях появились фотографии людей в традиционной одежде народа Бали на гей-параде в Париже. Они несли радужный флаг, а также плакаты на французском языке с надписью: «Индонезия — страна с разнообразием. Культурное, религиозное, этническое, сексуальное и гендерное разнообразие». В связи с этим, в СМИ появились ложные заявления о том, что Индонезия отправила представителей на фестиваль ЛГБТ в Париже.