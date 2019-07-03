Тамбов, , 10:18 — REGNUM

В Тамбовской области пройдет тестирование потенциальных участников конкурса молодых управленцев «Лидеры Тамбовщины», который проходит в регионе второй год по инициативе губернатора Александра Никитина. Испытания состоятся на базе «Школы Сколково», сообщили ИА REGNUM в управлении информационной политики администрации Тамбовской области.

Власти подчёркивают, что в этом году конкурс станет «ещё более инновационным». Специально для «Лидеров Тамбовщины» разработана «уникальная программа подготовки». Она направлена, с одной стороны, на развитие у участников управленческого потенциала, с другой — на его оценку и выявление индивидуальных особенностей конкурсантов.

6−7 июля кандидатов в «Лидеры Тамбовщины» ждут испытания. В процессе образовательных сессий будет проводиться комплексная оценка восьми компетенций: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность. Экспертами станут ведущие специалисты в области оценки персонала, которые собраны под патронатом тамбовского филиала РАНХиГС.

Всего на второй сезон подано более 500 заявок, что существенно превышает прошлогодние данные. По итогам личностной диагностики планируется отобрать 130 претендентов, которые будут собираться в течение лета для очного общения и проведения полуфинальных образовательно-оценочных сессий.

Во время мероприятий участникам предстоит выполнять различные задания: кейсы, деловые игры, управленческие симуляции, решение ситуационных задач в командах, задания в сфере проектной деятельности, творческие задания. За каждое выполненное задание участнику будут начисляться баллы по каждой компетенции. По итогам баллы участников суммируются для формирования рейтинга финалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс молодых управленцев «Лидеры Тамбовщины» реализуется по аналогии с всероссийским конкурсом. Он проводится по инициативе губернатора Александра Никитина, который подчёркивает, что главная цель конкурса — «показать молодежи, что в нашей области есть все возможности для саморазвития и профессионального роста».

"Александра Валерьевича Никитина, как и всех нас, очень заинтересовал всероссийский конкурс «Лидеры России». Его участники и победители — это новая профессиональная элита, лучшие специалисты страны. В Тамбовской области много таких людей. Мы хотим их узнать, хотим помочь раскрыть свои способности в полной мере и дать возможность заявить о себе на региональном уровне», — рассказал первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов, подчеркнув, что конкурс стал социальным лифтом для «самых способных, талантливых, энергичных и молодых специалистов и для тех, кто еще только получает профессию».

Иванов также отмечает, что, «к счастью, прошли те времена, когда для успешного трудоустройства были важны дружеские или родственные связи». По его словам, сегодня всё решают «личные и деловые качества» молодых специалистов:

«Мы хотим показать, что для лидеров есть все возможности для самореализации не только в Москве, но и здесь, в Тамбовской области».

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