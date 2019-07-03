Москва, , 10:16 — REGNUM

Сегодня, 3 июля, президент России Владимир Путин поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с Днём независимости и 75-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, сообщается на сайте Кремля.

Путин пожелал крепкого здоровья и успехов Лукашенко, народу Белоруссии — благополучия и процветания и выразил уверенность, что конструктивное сотрудничество двух стран продолжится во всех областях.

Глава Российского государства отметил, что узы братской дружбы и взаимопомощи народов России и Белоруссии, завещанные отцами и дедами, являются залогом прочности российско-белорусских отношений.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, отмечать День независимости 3 июня в Белоруссии стали только после республиканского референдума 1996 года, когда её утвердили голосами 88,18% граждан.

Подробности: Как в Белоруссии будут отмечать День независимости?