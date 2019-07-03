Хартум, , 10:19 — REGNUM

Главная коалиция оппозиции Судана анонсировала планы об активизации протестов в этом месяце. Оппозиция намерена оказать давление на Переходный военный совет и тем самым добиться передачи власти в руки гражданского правительства, передает информационное агентство Reuters.

Отмечается, что оппозиция обвиняет Совет в гибели девяти человек во время протестов, прошедших в воскресенье, 30 июня.

«Мы не откажемся от политических переговоров и не сойдем с пути мирных демонстраций», — на пресс-конференции в Хартуме заявил лидер «Сил свободы и перемен» (FCC) Мадани Аббас Мадани.

FCC организовали воскресные протесты по всей стране, которые из-за своей массовости получили имя «Марш миллионов». На улицы вышли десятки тысяч человек. Мадани отметил, что в воскресенье около 200 человек получили ранения.

«Силы свободы и перемен» призывают к новым массовым акциям протеста уже 13 июля.