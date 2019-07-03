Киев, , 10:11 — REGNUM

Власти Украины отменили приглашение международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на внеочередные парламентские выборы в стране. Об этом говорится в письме председателя Верховной рады Андрея Парубия, опубликованном на сайте украинского парламента.

В обращении, адресованном президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье говорится, что отзыв приглашения связан с восстановлением прав российской делегации в ассамблее. Таким образом Украина исключит присутствие среди наблюдателей представителей «страны-агрессора», как в Киеве именуют Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Парубий назвал целесообразным отказ от международных наблюдателей, дабы не позволить российским представителям определять «демократичность украинских выборов». Парламентские выборы на Украине состоятся 21 июля 2019 года.

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