Торонто, Канада, , 10:05 — REGNUM

Канада внесла Украину в список стран, которым можно поставлять определенные виды стрелкового оружия, запрещенного оружия и запрещенных устройств. Об этом после встречи в Торонто с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Джастин Трюдо.

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«Мы подписали соглашение о включении Украины в список стран, куда разрешена продажа оружия», — приводит ТАСС слова Трюдо.

Как заявил украинский лидер, Украина и Канада подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве по поставкам военной техники и вооружения в Украину.

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«Стратегическое решение о возможности поставок оборонительных вооружений и современной военной техники», — прокомментировал Зеленский, не став раскрывать детали соглашения.

Добавим, что в список стран, в которые можно поставлять определённые виды оружия, помимо Украины в список входят ещё 39 государств, в том числе Австралия, Ботсвана и Чили.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 июля, завершается трёхдневный визит президента Украины Владимира Зеленского в Канаду. За время своего пребывания в стране он провёл встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов, а также принял участие в Международной конференции по поддержке реформ на Украине, которая состоялась в Торонто.

Напомним, ранее заинтересованность в оказании военной помощи украинским властям высказывали Соединённые Штаты. Специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев должен покупать американское оружие. В конце мая он подтвердил продолжение поставок оружия Киеву со стороны Вашингтона.

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