Нур-Султан, 3 июля 2019, 09:59 — REGNUM
Итоги министерской встречи ОПЕК+ в Вене обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и министр энергетики республики Канат Бозумбаев. Об этом глава государства написал 3 июля на своей странице в Twitter.
Министр рассказал президенту о состоянии отрасли, ситуации на нефтяных месторождениях Казахстана, а также о работе с зарубежными компаниями. Глава государства и министр также обсудили позицию Казахстана по вопросу о продлении сделки ОПЕК+.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2019 года министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны, входящие в мониторинговый комитет ОПЕК+, согласились продлить сделку по регулированию добычи нефти на шесть или девять месяцев.
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