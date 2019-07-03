Москва, , 09:44 — REGNUM

Законопроект, направленный на совершенствование порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM3 июля.

Таблетки (сс)Falkenpost

Законопроектом предлагается ввести понятия оригинального лекарственного препарата и фармацевтически эквивалентных лекарственных препаратов. Предполагается также уточнить определения понятий референтного лекарственного препарата, воспроизведенного лекарственного препарата, взаимозаменяемого лекарственного препарата.

Согласно поправкам, правительство РФ установит порядок определения взаимозаменяемости и особенности определения взаимозаменяемости отдельных групп лекарственных препаратов, а также исключение в отношении гомеопатических и растительных лекарственных препаратов.

Перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов будет формироваться, регулярно обновляться и размещаться в интернете.

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