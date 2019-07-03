3 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Прогрессистам легко говорить о том, что США должны вывести военных из Большого Ближнего Востока и демилитаризовать свою контртеррористическую стратегию. К сожалению, они меньше говорят о том, как именно США могли бы это сделать.

Александр Белов, , 10:48 — REGNUM

Прогрессивные кандидаты в президенты США от Демократической партии хотят положить конец «вечной войне», т. е. борьбе с джихадистским экстремизмом, которую Соединённые Штаты ведут в течение последних двух десятилетий. Беда в том, что они не знают, как это сделать, пишет Хэл Брандс в статье для издания Bloomberg.

Миротворец. США. Угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Прогрессистам легко говорить о том, что США должны вывести военных из Большого Ближнего Востока и демилитаризовать свою контртеррористическую стратегию. К сожалению, они меньше говорят о том, как именно США могли бы это сделать.

Идея о том, что США должны завершить свои вечные военные конфликты, представляет собой консенсусную позицию прогрессивных левых. В ноябре 2018 года сенатор-демократ Элизабет Уоррен выступила с речью, в которой осудила войну с терроризмом, подчеркнув, что она является дорогостоящей, контрпродуктивной и морально унизительной. Она призвала США заключить мирное соглашение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы американские войска могли покинуть Афганистан. Аналогичным образом член палаты представителей Конгресса Тулси Габбард — ветеран боевых действий — последовательно критиковала политику США на Ближнем Востоке и выступила за большую сдержанность.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен

По мнению сенатора Берни Сандерса, война с терроризмом стала «катастрофой». Сандерс считает, что США должны «переосмыслить свой милитаристский подход, который подорвал моральный авторитет Соединённых Штатов, заставил союзников усомниться в нашей руководящей роли, истощил казну и разъел нашу собственную демократию».

Сандерс считает, что США должны переориентироваться на вопросы, которые действительно важны в XXI веке: обеспечение большей социальной справедливости и широких экономических возможностей у себя дома, борьба с изменением климата, сопротивление росту ревизионистских авторитарных держав. Поэтому необходимо выйти из Афганистана, прекратить поддержку войны в Йемене под руководством Саудовской Аравии и отказаться от военного подхода к борьбе с терроризмом.

На первый взгляд, некоторые заявления кажутся достаточно разумными. В рамках войны с терроризмом США столкнулись с одним неприятным обстоятельством: когда США сокрушали одного врага, его место занимал ещё более опасный. Существует ряд серьёзных вопросов, которые страна должна решить сегодня. Особенно это касается угрозы того, что КНР и Россия могут разрушить мирный, процветающий и демократический международный порядок, созданный Вашингтоном и его союзниками. Сандер и другие справедливо считают, что США должны навсегда отказаться от пыток и пересмотреть свой подход к борьбе с терроризмом. Беда в том, что до сих пор прогрессисты не ответили на вопрос о том, как США могли бы безопасно отказаться от войны с террором.

Рассмотрим Афганистан. «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё ещё ведут активную деятельность в данной стране. По мнению разведывательного сообщества США, полный вывод американских войск из Афганистана может привести к крупной террористической атаке на территории США в течение двух лет. Итак, может ли Сандерс гарантировать, что вывод войск не приведёт к возникновению опасного вакуума в Афганистане? Сандерс говорит, что США будут тесно сотрудничать со своими партнёрами и союзниками для выработки дипломатической и политической стратегии по стабилизации региона и обеспечению того, чтобы исключить возможность возникновения новых угроз после вывода войск США. Если бы всё было так просто, американские войска покинули бы Афганистан много лет назад.

С другой стороны, прогрессисты, а также большинство демократов и часть республиканцев хотят прекратить поддержку военной кампании арабской коалиции в Йемене. Данное желание вполне объяснимо, учитывая то, что война привела к ужасающим гуманитарным последствиям в Йемене, при отсутствии значительного стратегического успеха. Однако нет никаких гарантий того, что простое прекращение поддержки арабской коалиции позволит улучшить ситуацию в стране, а не ухудшить её ещё сильнее. Если Саудовская Аравия продолжит кампанию в Йемене после прекращения американской поддержки, результатом этого может стать то, что Эр-Рияд станет ещё менее разборчивым в способах ведения войны.

Последствия бомбардировки авиацией Саудовской Аравии, Саны. Йемены. 2015

Одна из главных проблем прогрессивной критики заключается в том, что она, как правило, направлена против версии войны с терроризмом, которая имела место в 2009 году, когда США направили почти 200 тыс. солдат на борьбу с боевиками в Ираке и Афганистане. Теперь на территории Ближнего Востока и Северной Африки действуют менее многочисленные военные контингенты. Теперь США придерживаются подхода, согласно которому небольшое количество американских солдат должно оказать поддержку местным силам, которые несут основные потери в борьбе с террором. Этот подход также связан с рядом проблем. Но дело в том, что США уже отошли от масштабных военных интервенций, против которых выступают прогрессисты, в пользу более взвешенного подхода.

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Самым большим недостатком прогрессивной критики является то, что критики не отвечают на вопрос, как именно США должны отказаться от борьбы с террором. Реальный вопрос заключается не в том, что США должны отказаться от ведения многочисленных конфликтов, а в том, что существующие угрозы могут выйти за рамки Большого Ближнего Востока, если США не окажутся рядом, чтобы стабилизировать ситуацию.

Реальные вопросы носят более тонкий характер, например, в какой степени США могут безопасно сократить своё военное присутствие в регионе, какие террористические группы можно безопасно игнорировать или передать борьбу с ними исключительно в руки местных сил? США должны провести серьёзные аналитические дебаты по данным вопросам. Нет никакой пользы в полемике, которая уклоняется от ответа на действительно сложные вопросы.