Джакарта, , 09:30 — REGNUM

Индонезия готовиться вернуть десятки контейнеров с мусором во Францию и другие развитые стран, сообщает информационный портал Detik.

Издание отмечает, что тенденция возвращения отходов из государств Юго-Восточной Азии, которые больше не хотят быть мусорными свалками, в страну происхождения усиливается.

В настоящее время, общее количество мусора, привезенного из развитых стран в Индонезию, составляет 49 контейнеров.

По словам представителя таможенной службы на индонезийском острове Батам, пластиковые и токсичные отходы поступают в развивающиеся страны из США, Австралии, Франции и Германии. В июне 2019 года Джакарта уже вернула в Соединенные Штаты пять контейнеров с мусором.

Напомним, в 2018 году Китай неожиданно прекратил принимать пластиковые отходы со всего мира, что привело к хаосу на мировом рынке переработки и вынудило развитые страны найти новые пункты назначения. С тех пор огромное количество отходов было перенаправлено в Юго-Восточную Азию.

В мае 2019 года власти Малайзии пообещали вернуть сотни тонн пластиковых отходов. Со своей стороны, Филиппины отправили 69 контейнеров с мусором обратно в Канаду, что вызвало ожесточенные споры между двумя странами.

Согласно Всемирному фонду дикой природы (WWF), около 300 млн тонн пластика производится каждый год.

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