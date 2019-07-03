Рим, , 09:21 — REGNUM

Капитан судна Sea-Watch 3, принадлежащего немецкой неправительственной организации, освобождена из-под ареста по решению итальянского суда, пишет газета Kronen Zeitung.

Вечером 2 июля следственный судья сицилийского города Агридженто вынес решение об отмене ордера на арест 31-летней гражданки Германии Каролы Ракете. По мнению судьи, она следовала инструкциям спасения на море и не несет ответственность за неповиновение указаниям береговой охраны; капитан направила свое судно в порт Лампедузы из-за небезопасной обстановки в Тунисе и Ливии.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини выразил недовольство решением судьи в прямой трансляции со своей страницы в Facebook:

«Я рассчитывал на строгое наказание. Видимо, для итальянской юстиции нарушение законов и атака на судно правоохранителей не является основанием, чтобы посадить за решетку. Никаких проблем: для капитана-преступницы подготовлена мера по отправке в ее страну, потому что она угрожает национальной безопасности».

Министр труда и социальной Италии Луиджи ди Майо сообщил в Twitter, что удивлен освобождением Ракете.

Как сообщало ИА REGNUM, Карола Ракете была арестована 29 июня по прибытию в порт Лампедузы вопреки запрету властей Италии. На судне Sea-Watch 3 она доставила на итальянский берег в общей сложности 53 мигранта, подобранных в ливийских водах 12 июня. С июня 2018 года итальянские порты закрыты для судов с мигрантами на борту.

Европейские газеты назвали Ракете героиней и новой звездой в сфере защиты прав человека. В ее поддержку в разных странах проходили демонстрации и акции по сбору денег.

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