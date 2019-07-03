Москва, , 09:10 — REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан Белоруссии с Днем независимости и 75-летием освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

«3 июля — особая дата в истории страны. Этот день символично объединил главный государственный праздник и память о Великой Победе, общем подвиге наших отцов и дедов», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Многовековые традиции, дружба братских народов — надежная основа для дальнейшего развития экономических, общественных и культурных связей в интересах граждан Белоруссии и России, отметил парламентарий.

Спикер Госдумы пожелал всему белорусскому народу счастья, мира и процветания.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уникальные документы, касающиеся освобождения Минска от немецко-фашистских войск 3 июля 1944 г. опубликованы на сайте Минобороны РФ. Войска Красной Армии вошли в оккупированный Минск 3 июля 1944 года в 9:00 утра. Представлен соответствующий документ — боевое донесение начальника штаба 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенантаА.П. Покровского начальнику Генштаба Красной Армии маршалу Советского Союза А.М. Василевскому.

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