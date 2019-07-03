Киев, , 09:09 — REGNUM

Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать на выборах в Верховную раду бывшего главу администрации президента Украины Андрея Клюева. Об этом Аваков написал 3 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Невероятные вещи происходят с баллотированием гражданина Клюева в нардепы. Нерешительность и пассивность ряда государственных институтов, парадоксальность принятых решений — откровенно удивляет!», — отметил он.

Аваков также добавил, что направил в ЦИК письмо, в котором изложил свои аргументы против регистрации Клюева кандидатом в депутаты.

В письме сказано, что Клюев уехал с Украины в 2014 году вместе с беглым президентом Украины Виктором Януковичем. Официально он не пересекал границу Украины, однако если бы попытался это сделать, то был бы задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Киева состоялся митинг против решения ЦИК зарегистрировать кандидатами в депутаты главу «Партии Шария» журналиста и блогера Анатолия Шария и Андрея Клюева.

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