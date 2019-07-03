Триполи, , 09:01 — REGNUM

Специальный посланник Турции в Ливии Эмруллах Ислер подверг критике задержание шестерых турецких граждан вооруженными силами ливийского генерала Халифы Хафтара, об этом 3 июля сообщает Anadolu Ajansi.

«Задержания показали, что группы связаны с военным лидером Хафтаром, который вверг страну в кризис с мая 2014 года и закрыл двери для политического решения кризиса» Эмруллах Ислер

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Ливии началась в 2011 году, после того, как ВВС НАТО подвергли страну бомбардировке, что привело к убийству ее лидера Муаммара Каддафи.

В настоящее время государство расколото на несколько анклавов, сражающихся между собой.

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