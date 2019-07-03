Триполи, 3 июля 2019, 09:01 — REGNUM
Специальный посланник Турции в Ливии Эмруллах Ислер подверг критике задержание шестерых турецких граждан вооруженными силами ливийского генерала Халифы Хафтара, об этом 3 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Ливии началась в 2011 году, после того, как ВВС НАТО подвергли страну бомбардировке, что привело к убийству ее лидера Муаммара Каддафи.
В настоящее время государство расколото на несколько анклавов, сражающихся между собой.
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