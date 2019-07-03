Брюссель, , 08:59 — REGNUM

На пресс-конференции, посвященной будущему Европейского союза (ЕС), президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Лондон должен будет взять на себя ответственность за возможный выход из ЕС без соглашения, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе европейского саммита в Брюсселе 2 июля Эммануэль Макрон рассказал о ситуации, связанной с выходом Великобритании. Для Макрона боязнь «бездействия» — это «быть заложником противоположного лагеря».

Глава государства подчеркнул, что будущее британское правительство должно будет предоставить странам ЕС новые предложения, «новый политический фактор», если оно хочет установить срок выхода Великобритании из ЕС (Brexit) после 31 октября, то оно должно взять на себя ответственность за возможный выход из ЕС без какого-либо соглашения.

«Мы не должны бояться этого сценария (выхода Великобритании из ЕС без соглашения), который не является лучшим, но который всегда остается возможным вариантом», — отметил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 31 октября станет для него «последним сроком» выхода Великобритании из ЕС.

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