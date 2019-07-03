Салехард, , 08:54 — REGNUM

Председатель суда ЯНАО Виталий Патлатюк ушёл в почётную отставку с 1 июля 2019 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда автономного округа.

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Виталий Патлатюк назначался на должность председателя суда ЯНАО с 2007 года. В 2013 году его полномочия были продлены на шесть лет. Согласно законодательству, председатель регионального суда не может занимать пост более двух сроков подряд.

Осуществление полномочий председателя суда Ямало-Ненецкого автономного округа со 2 июля 2019 года возложено на заместителя председателя Святослава Калинкина.