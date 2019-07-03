Багдад, , 08:48 — REGNUM

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди подписал указ о присоединении шиитских ополченцев «Хаашд аш-Шааби» к армии страны. Об этом 3 июля сообщает Kurdistan.ru.

Указ гласит, что впредь не будет никаких различий между ополченцами и вооруженными силами — ни с точки зрения обязанностей, ни с точки зрения прав.

Напомним, группировка «Хаашд аш-Шааби» была создана в 2014 году по указу духовного авторитета Ирака аятоллы Али Систани с целью борьбы против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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