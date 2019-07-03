Торонто, Канада, , 08:14 — REGNUM

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, выступая на конференции по Украине в Торонто, в которой принял участие избранный в мае 2019 года украинский лидер Владимир Зеленский, начала свою речь с цитаты президента России Владимира Путина.

Христя Фриланд (cc) World Economic Forum

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В ЕС ответили на слова Путина об изжившей себя либеральной идее

Глава канадского внешнеполитического ведомства, поднявшись на подиум, объявила, что приведёт слова одного человека, чего почти никто не ожидает в зале. Этим человеком оказался Владимир Путин. Речь идёт о высказывании российского лидера в интервью Financial Times о том, что идея либерализма себя изжила.

Как отметила министр, Канада категорически осуждает эти слова. Фриланд отметила, что премьер-министр Канады Дональд Трюдо отстаивает идеи либерализма внутри страны и за её пределами.

«Поддержка демократий и мирового порядка, основанного на международном праве, — ядро внешней политики Канады», — приводит РИА Новости слова главы МИД Канады.

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Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии саммита G20 в японской Осаке в интервью изданию Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что либеральная идея себя фактически изжила. Он также отметил, что многие западные страны, которые пытались претворить её в жизнь, пришли к выводу, что реализация многих её элементов просто нереальна.

Российский лидер уверен, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма. Однако не надо забывать об интересах «основного населения», и тогда внутриполитических потрясений не будет.

Как позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что президенту РФ по-прежнему близки идеи либерализма, но он против агрессивного навязывания этой идеологии в мире.